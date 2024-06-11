Технология 3D-визуализации поможет предотвратить разрушения от ураганов

С помощью 3D-моделирования ученые могут спрогнозировать уровень затопления улиц и зданий при ураганах различной мощности. Разработчики использовали город Галвестон в качестве примера и смоделировали последствия урагана для жилых домов с учетом наличия и отсутствия защитной дамбы «Айк Дайк».

3D-визуализация позволяет учитывать особенности каждого здания, такие как наличие подвала, заднего входа и окон. Полученные данные помогут домовладельцам оценить потенциальный ущерб от урагана и принять взвешенные решения о страховании и профилактических мерах.

Технология также способствует повышению информированности населения о возможных последствиях ураганов. В будущем ученые планируют расширить охват системы 3D-визуализации на другие прибрежные города Техаса, а также включить в моделирование коммерческие здания и общественные объекты.