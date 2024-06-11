Наука и технологии
Опубликовано 11 июня 2024, 00:08
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Технология 3D-визуализации поможет предотвратить разрушения от ураганов

В Техасе
Ученые из Техасского университета A&M разработали систему 3D-визуализации для прогнозирования последствий ураганов и оценки эффективности защитных сооружений. Она позволит властям прибрежных городов лучше подготовиться к стихийным бедствиям, снизить ущерб от ураганов и спасти жизни людей.
Технология 3D-визуализации поможет предотвратить разрушения от ураганов

© Ferra.ru

С помощью 3D-моделирования ученые могут спрогнозировать уровень затопления улиц и зданий при ураганах различной мощности. Разработчики использовали город Галвестон в качестве примера и смоделировали последствия урагана для жилых домов с учетом наличия и отсутствия защитной дамбы «Айк Дайк».

3D-визуализация позволяет учитывать особенности каждого здания, такие как наличие подвала, заднего входа и окон. Полученные данные помогут домовладельцам оценить потенциальный ущерб от урагана и принять взвешенные решения о страховании и профилактических мерах.

Технология также способствует повышению информированности населения о возможных последствиях ураганов. В будущем ученые планируют расширить охват системы 3D-визуализации на другие прибрежные города Техаса, а также включить в моделирование коммерческие здания и общественные объекты.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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