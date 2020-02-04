Технология сверхбыстрой 100 Вт зарядки от Xiaomi практически готова к массовому производству

Так, глава бренда Redmi Лю Вейбинг рассказал, что данная технология уже достигла достаточно ранней стадии массового производства, а значит уже в самом ближайшем будущем мы с вами сможем получить первые устройства с ее использованием. При этом господин Вейбинг также отметил и негативные стороны, которые были выявлены при разработке Super Charge Turbo. Так, компания столкнулась с потерей емкости аккумулятора — если производитель использовал батарею на 5 000 мАч, то фактически она имела емкость равную 4 000 мАч. Также в качестве недостатков были названы: сложная схема зарядки при заметно более высоких значениях напряжения, трудность сохранения постоянной мощности и времени зарядки смартфона, а также неудобство при реализации одновременной совместимости качественной проводной и беспроводной зарядок.