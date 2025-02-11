Технологию LiDAR научили создавать детальное изображение объектов на расстоянии до 1 км

Опубликовано 11 февраля 2025, 08:261 мин.
Технологию LiDAR научили создавать детальное изображение объектов на расстоянии до 1 кмЦель — такие же показатели на дистанции в 10 км
Учёные из Великобритании, России и США разработали систему лазерного сканирования, которая позволяет создавать высокодетализированные 3D-изображения на дистанции до 1 км.
Основной прорыв — использование сверхчувствительного детектора (SNSPD), способного регистрировать одиночные фотоны, что повышает точность измерений.
В ходе тестов технология смогла различить объекты размером 1 мм даже при дневном свете. Например, исследователи воссоздали 3D-модель человеческого лица на расстоянии 325 метров, используя лазер мощностью всего 3.5 мВт — безопасный для глаз уровень.
Кроме высокой точности, система способна «видеть» сквозь препятствия — туман, дым или маскировочные покрытия. Это делает её полезной для мониторинга, безопасности и геодезии.
В будущем учёные планируют протестировать работу LiDAR на дистанции до 10 км и улучшить его способность работать в сложных погодных условиях.