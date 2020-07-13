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Tele 2 могут проверить из-за роста стоимости тарифов
А также наложить штраф
Еще в начале июня Федеральная антимонопольная служба выдала популярному оператору сотовой связи Tele 2 предупреждение, обусловленное увеличением с мая месяца на 10% стоимости услуг для более чем 11 млн абонентов. Тогда представители ФАС потребовали снизить цену на тарифы до прежнего уровня в течение двух неделю. Как выяснилось, в Tele 2 не среагировали на предупреждение. Сейчас же оператора могут проверить из-за роста стоимости тарифов.
Об этом, ссылаясь на источники, сообщило издание “Коммерсант”. Так, ФАС может начать проверку оператора. Как сообщается, представители ФАС так и не получили в обозначенный срок от Tele 2 данные об исполнении предупреждения. Таким образом, в течении десяти дней с момента истечения срока может быть возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Стоит отметить, что согласно КоАП, за то, что Tele 2 не поделился данным об исполнении требования ФАС, предполагается штраф в размере 50-500 тыс рублей.