Tele 2 могут проверить из-за роста стоимости тарифов

Об этом, ссылаясь на источники, сообщило издание “Коммерсант”. Так, ФАС может начать проверку оператора. Как сообщается, представители ФАС так и не получили в обозначенный срок от Tele 2 данные об исполнении предупреждения. Таким образом, в течении десяти дней с момента истечения срока может быть возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Стоит отметить, что согласно КоАП, за то, что Tele 2 не поделился данным об исполнении требования ФАС, предполагается штраф в размере 50-500 тыс рублей.