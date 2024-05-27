Tele2 добавили возможность записать голосовое сообщение службе техподдержки

Опубликовано 27 мая 2024, 22:29
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Tele2 добавили возможность записать голосовое сообщение службе техподдержкиЭто первая подобная технология на российском рынке
Компания Tele2 упростила общение с технической поддержкой, добавив возможность записать голосовое сообщение напрямую в чат
Tele2 внедрила новую функцию в своём приложении «Мой Tele2», которая позволяет клиентам отправлять голосовые сообщения сотрудникам службы поддержки. Теперь пользователи могут выбирать удобный способ общения в чате, что облегчает и ускоряет процесс общения.
Эта новая опция положительно сказывается на уровне удовлетворённости клиентов: 86% пользователей, отправивших голосовые сообщения, оценили консультацию как «отличную». Это на 4,5 процентных пункта выше среднего значения.
Кроме того, возможность отправлять голосовые сообщения помогает пользователям с ограничениями зрения или в ситуациях, когда написание текста неудобно. Это улучшает доступность приложения для всех пользователей и соответствует современным трендам в обмене сообщениями.
Источник:Кубанские новости
Автор:Николай Шелофастов
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