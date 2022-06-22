Tele2 испугалась реакции Минцифры и отказалась заметно повышать тарифы

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Tele2 испугалась реакции Минцифры и отказалась заметно повышать тарифыРадует, что всё закончилось именно таким образом
Всего за сутки решилась достаточно неприятная ситуация для клиентов Tele2. Как стало известно, мобильный оператор отказался значительно повышать стоимость безлимитных тарифов.
Причиной этому послужил тот факт, что на резкое повышение отреагировало Минцифры России. Это произошло в связи с массовыми жалобами на действия Tele2 в соцсетях, что, в свою очередь, привело к общественному резонансу.
Минцифры отреагировало на появившиеся накануне сообщения об увеличении в 1,5 раза стоимости безлимитных тарифов Tele2 и обсудило эту ситуацию с оператором. Компания оперативно ответила на позицию министерства и не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами.
Минцифры
Напомним, что чуть раньше стало известно, что в России новые клиенты мобильных операторов будут вынуждены платить 50 рублей за получение SIM-карты.