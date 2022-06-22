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Tele2 могут наказать за резкое повышение цены на услуги. ФАС начнёт расследование

Очень быстрая реакция ведомства
Накануне стало известно, что Tele2 резко повысила цену на ряд своих тарифов. Вполне ожидаемо пользователи выразили своё недовольство в связи со случившимся. Но куда интереснее, что ситуацией заинтересовались Минцифры РФ и ФАС.
Tele2 могут наказать за резкое повышение цены на услуги. ФАС начнёт расследование

Сообщается, что оба ведомства займутся проверкой обоснованности резкого увеличения цен. И если уровень изменения тарифов не будет соответствовать росту индекса потребительских цен, то мобильный оператор может столкнуться с полноценным антимонопольным расследованием.

Минцифры России запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен. Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню. Если по результатам анализа будет установлено, что уровень изменения тарифов не соответствует росту индекса потребительских цен, ФАС проведет антимонопольное расследование.

Минцифры России

Напомним, что также ранее стало известно о том, что SIM-карты стали платными для россиян. В среднем, каждый оператор будет брать за неё по 50 рублей при подключении.

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