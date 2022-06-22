Tele2 могут наказать за резкое повышение цены на услуги. ФАС начнёт расследование

Tele2 могут наказать за резкое повышение цены на услуги. ФАС начнёт расследованиеОчень быстрая реакция ведомства
Сообщается, что оба ведомства займутся проверкой обоснованности резкого увеличения цен. И если уровень изменения тарифов не будет соответствовать росту индекса потребительских цен, то мобильный оператор может столкнуться с полноценным антимонопольным расследованием.
Минцифры России запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен. Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню. Если по результатам анализа будет установлено, что уровень изменения тарифов не соответствует росту индекса потребительских цен, ФАС проведет антимонопольное расследование.
Напомним, что также ранее стало известно о том, что SIM-карты стали платными для россиян. В среднем, каждый оператор будет брать за неё по 50 рублей при подключении.