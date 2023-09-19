Tele2 начал продавать электронику и аксессуары для гаджетов под собственным брендом «Другие правила»

СТМ «Другие правила» будет представлена в 700 салонах Tele2 в 37 операционных регионах страны. К концу 2023 года под СТМ в салонах сначала будет отведена полка, а ещё через год — витрина.

На проект по запуску СТМ «Другие правила» потребовалось 9 месяцев. Представители компании встречались с вендорами батареек и других элементов питания, и в итоге было принято решение о выпуске собственного бренда. Первый этап реализации проекта приходится на конец сентября. В планах — расширять линейку товаров, которые будут продаваться под этим брендом.