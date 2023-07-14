Tele2 начнёт собственноручно следить за пробками на дороге с помощью ИИ

Российский оператор мобильной связи Tele2 разработал новый алгоритм, использующий искусственный интеллект для анализа пассажиропотока на дорогах. Этот инновационный подход позволяет не только определить количество людей, проезжающих по дороге, но и выявить социально-демографические особенности этой аудитории, как сообщается в компании Tele2.

Такое технологическое решение может быть полезным при планировании строительства новых дорожных развязок, поиске целевой аудитории для рекламы и открытии новых магазинов. Tele2 получил данные о маршрутах движения на всей территории России и провёл их визуализацию.

В отличие от традиционных методов, таких как опросы и наблюдения, алгоритм Tele2 предоставляет более точные исследования. Использование больших объёмов данных позволяет исключить ошибки, связанные с человеческим фактором. Данные оператора помогают выделить и подробно изучить информацию о целевых аудиториях в определённых местах, а процесс анализа занимает меньше времени.

Разработка такого решения для телеком-оператора была сложной задачей, которая включала обработку больших объёмов данных и соотнесение информации о движении автомобилей с картами дорог. Кроме того, для эффективного использования решения требовалось получить точные прогнозы и обеспечить обработку данных в режиме реального времени, подчеркнули представители компании Tele2.