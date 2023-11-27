Tele2 не будет поднимать цены на актуальные тарифы до конца 2025 года

Tele2, российский мобильный оператор, предпринимает шаги для защиты клиентов от возможного повышения цен на тарифы. Для новых абонентов и тех, кто переходит на открытые тарифы, компания фиксирует стоимость до конца 2025 года, предоставляя им стабильность в расходах на связь. Исследование НАФИ выявило, что одной из основных забот россиян является инфляция и рост цен, поэтому такая инициатива от Tele2 помогает клиентам чувствовать финансовую уверенность.

Турбулентные переменные в мире могут вызывать беспокойство, и для людей важно иметь надёжные точки опоры. Tele2 реагирует на финансовые тревоги своих абонентов, предоставляя уникальную возможность планировать расходы на связь без переживаний по поводу изменений тарифов до конца 2025 года. Замораживая стоимость тарифов для новых клиентов и тех, кто уже перешёл на открытые тарифы, оператор делает своё предложение более устойчивым и прозрачным.

Для пользователей Tele2, выбравших тарифные планы на открытых линейках, компания обеспечивает защиту от изменений цен на тарифы до конца 2025 года. Эта инициатива начата ещё в июле текущего года, и клиенты, перешедшие на новые тарифы летом, автоматически получают эту гарантию до конца 2024 года.