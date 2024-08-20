Tele2 переименуется в t2. Вот доказательства

Компания подала заявку на регистрацию новых товарных знаков, включающих логотип «t2» на черном фоне с розовыми полосами. Этот шаг, скорее всего, связан с тем, что в конце 2024 года у оператора истекает право на использование бренда Tele2, который ранее принадлежал шведской компании.

Согласно информации, полученной из Telegram-канала РИА Новости, на данный момент Роспатент уже зарегистрировал пять логотипов, связанных с новым брендом «t2».

На изображении выше можно увидеть различные варианты этого логотипа, что говорит о серьезности намерений компании.

Стоит отметить, что это изменение может стать частью более масштабного плана по обновлению имиджа оператора, а также необходимым шагом в связи с юридическими аспектами использования бренда после прекращения сотрудничества со шведской материнской компанией.