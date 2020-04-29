Tele2 поднял цены на один из тарифов на 50% за год

Напомним, что изначально тариф “Безлимит” предлагался абонентам за плату в 500 рублей, однако буквально год назад его стоимость достигла 600. В декабре прошлого года цена выросла еще на 50 рублей, а уже сейчас абоненты должны будут оплачивать порядка 750 за использование данного тарифа. Так, за год стоимость безлимитного тарифа оператора выросла на 50%.

Стоит также отметить, что информация о цене тарифа “Безлимит”, равно как и приведенные расчеты, были основаны на стоимости тарифного плана, действующего в московском регионе. В других российских регионах, в свою очередь, цена может быть иной.