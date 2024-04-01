Теле2 поменяет название и логотип до конца 2024 года

Оператор мобильной связи Tele2 объявил о намерении провести ребрендинг до конца 2024 года. Новый логотип и название будут представлены в указанный срок.

При разработке концепции ребрендинга Tele2 стремится сохранить связь с текущим брендом. Основная идея остаётся прежней — создание прозрачного и честного продукта, который соответствует ожиданиям клиентов.

Это решение связано с желанием Tele2 занять лидерские позиции на рынке. Предыдущий ребрендинг был проведён в 2017 году и принёс оператору успех, поддерживая рост финансовых и операционных показателей.