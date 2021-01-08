Tele2 попыталась насильно перевести абонента на более дорогой тариф

6 января Инна Бартош опубликовала в своём Facebook-аккаунте пост, передаёт Content-Review.com. В нём девушка сообщила, что оператор без предупреждения решил перевести её с архивного тарифа за 250 руб/мес на более дорогой — за 400 руб/мес. При этом ни отказаться от перехода, ни перейти на что-то более дешёвое было нельзя — по словам представителей Tele2, дешевле тарифа-то у них и нет. Учитывая, что по словам самой девушки, у неё вся семья (состоящая из 8 человек) пользуется услугами оператора, переход каждого на тариф стоимостью 400 руб/мес получился бы накладным.

Стоит отметить, что история закончилась положительно — общественный резонанс всё же позволил Бартош остаться на прежнем тарифе. Но ситуация вышла такая, что некоторым экспертам позволила сделать выводы.

Так, например, телеком-аналитик агентства Content-Review Сергей Половников объяснил такое поведение оператора желанием увеличить выручку.