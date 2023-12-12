Tele2 повысит тарифы на 10% уже с января

Клиенты Tele2 были оповещены о предстоящем повышении тарифов на более чем 10% с начала января 2024 года. По сообщениям абонентов, изменения затронут архивные тарифы, причём ежемесячная плата увеличится на 65 рублей с учётом индивидуальных скидок. Например, абонент с тарифом «Везде онлайн 04_2020» ожидает увеличение ежемесячной оплаты с 560 рублей до 625 рублей с начала следующего года.

Представитель Tele2 пояснил, что корректировки касаются только устаревших тарифов, подчеркнув, что все актуальные тарифы останутся неизменными, и их стоимость будет заморожена до конца 2025 года. Он добавил, что принятие решения о пересмотре цен для архивных тарифов происходит ежегодно с целью соответствия рыночным стандартам.

О предстоящем повышении тарифов Tele2 было также уведомлено Федеральное антимонопольное ведомство (ФАС). Ведомство заявило, что проведёт анализ предоставленной информации и в случае обнаружения нарушений антимонопольного законодательства предпримет соответствующие меры.