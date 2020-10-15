Tele2 позволит перенести ГБ и минуты при переходе от других мобильных операторов

На официальном сайте компании сообщается, что услуга начала свое действие с 14 октября 2020 года. В перечень тарифов, которые поддерживают ее, включены “Премиум”, “Везде онлайн”, “Везде онлайн+”, “Игровой”, ”Лайт” и “Мой Tele2”.

Представители Tele2 заявили, что новые клиенты могут подключиться к оператору в фирменных магазинах, а также подать заявку онлайн. Получение SIM-карты происходит в одном из салонов оператора. Как только пользователь получит ее и начнет пользоваться услугами Tele2, будет осуществлен перенос неиспользованных остатков от тарифа старого оператора. Стоит отметить, что услуга переноса будет бесплатной. Но есть один важный момент: перенесенные минуты и ГБ необходимо потратить в течение первого месяца после подключения к Tele2.