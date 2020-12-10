Tele2 представила новый тариф с бесплатным доступом к лицензионным фильмам и сериалам

Абоненты, подключившие «Везде онлайн», ежемесячно будут получать 40 ГБ интернет-трафика, 700 минут на звонки по всей России на номера других операторов, а также доступ к онлайн-сервису Wink, рассказали Ferra.ru представители Tele2. Доступ к последнему можно получить как с телевизоров (через ТВ-приставки, приложения в Smart TV, Apple TV и Android TV), так и со смартфонов, планшетов, ПК и ноутбуков. Одновременно к аккаунту могут быть подключены до 5 устройств.

Цена тарифа зависит от региона. В Москве это, например, 450 рублей в месяц. Узнать подробности предложения «Везде онлайн» можно в личном кабинете либо на сайте оператора.