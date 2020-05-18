Tele2 принудительно переведет абонентов со старого тарифа без абонентской платы на новые условия

Повышение цены можно отметить и в стоимости отправки SMS-сообщения: если раньше данная услуга на все телефоны домашнего региона стоила 1,1 руб, а на другие телефоны России 1 руб, то с новым тарифом цены увеличились до 1,5 руб и 2,5 руб соответственно.

Принудительный перевод произойдет уже совсем скоро — по словам самой компании, случится это уже 3 июня текущего года.