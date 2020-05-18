Наука и технологии
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Tele2 принудительно переведет абонентов со старого тарифа без абонентской платы на новые условия
Причем случится это уже совсем скоро
В сети появилась информация о том, что Tele2 принудительно переведет своих абонентов со старого тарифа без абонентской платы на новые условия, в какой-то степени менее выгодные.
Стоит отметить, что новый тариф также останется без абонентской платы, но если тариф “Оранжевый 04_2016” мог похвастаться 1 руб за минуту разговоров на все номера России, то тариф под названием “Классический” уже дороже — 2,5 руб за минуту разговора, при этом речь идет лишь о звонках в домашнем регионе.
Повышение цены можно отметить и в стоимости отправки SMS-сообщения: если раньше данная услуга на все телефоны домашнего региона стоила 1,1 руб, а на другие телефоны России 1 руб, то с новым тарифом цены увеличились до 1,5 руб и 2,5 руб соответственно.
Принудительный перевод произойдет уже совсем скоро — по словам самой компании, случится это уже 3 июня текущего года.