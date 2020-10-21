Tele2 признали виновной в незаконном повышении цен

По словам представителей ведомства, в результате действий мобильного оператора, были ущемлены интересы потребителей в лице непосредственно абонентов Tele2. В связи с этим ФАС возбудило дело против компании. Оператору предписано привести тарифы к тем ценам, которые были установлены до 12 мая 2020 года — того самого дня, когда их незаконно повысили.

Напомним, что накануне специалисты аналитического агентства Telecom Daily опубликовали результаты собственного исследования, на основании которого они сообщили о возможном росте цен на доступ к интернету в России в 2021. Ожидается, что рост составит как минимум 10%.