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Tele2 признали виновной в незаконном повышении цен
Удивительно, что компания не попыталась предотвратить подобного решения
Как стало известно, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России официально признала оператора Tele2 нарушителем антимонопольного законодательства. Речь идет о ситуации, когда компания повысила цену на ряд тарифов в мае 2020 года.
По словам представителей ведомства, в результате действий мобильного оператора, были ущемлены интересы потребителей в лице непосредственно абонентов Tele2. В связи с этим ФАС возбудило дело против компании. Оператору предписано привести тарифы к тем ценам, которые были установлены до 12 мая 2020 года — того самого дня, когда их незаконно повысили.
Напомним, что накануне специалисты аналитического агентства Telecom Daily опубликовали результаты собственного исследования, на основании которого они сообщили о возможном росте цен на доступ к интернету в России в 2021. Ожидается, что рост составит как минимум 10%.