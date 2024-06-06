Tele2 проведёт сменит образ и название до конца 2024 года

Сотовый оператор Tele2 сменит название осенью 2024 года, а ребрендинг завершится до конца года. Об этом сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на ПМЭФ-2024. Он отметил, что новое название уже выбрано и будет представлено осенью.

Пресс-служба Tele2 ранее объявила о планах провести ребрендинг до конца 2024 года, отказавшись от продления лицензии на текущий бренд. Решение о смене названия было принято ещё 1 апреля.

Tele2 был шведской компанией до 2013 года, когда российское подразделение купил ВТБ. В 2020 году 100% акций Tele2 перешли к «Ростелекому». Оператор использовал бренд Tele2 на протяжении 10 лет.