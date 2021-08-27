Tele2 разрешил подключать специальные скидки детского тарифа к любому тарифному плану

Предложение актуально для абонентов с тарифами «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Услугу необходимо подключить на номере ребёнка. При подключении услуги «Дети онлайн» к обычному тарифу он автоматически становится детскими, что позволяет родителям контролировать то, что ребёнок смотрит, а также защитит взрослых от непредвиденных трат, если ребёнок без разрешения захочет оформить какую-либо подписку.

При подключении услуги ребёнок сможет смотреть мультфильмы и кино от сервиса Wink, которые включают в себя как российских «Смешариков» (0+) и «Фиксиков» (0+), так и зарубежный контент от Disney и Pixar, а также множество обучающих материалов по физике, биологии, литературе и другим наукам.

Поскольку акция запущена в преддверии нового учебного года, при подключении услуги «Дети онлайн» родителям будут доступны скидки на товары и услуги для детей, что позволит сэкономить на подготовке к школе. Все скидки собраны в специальный раздел программы лояльности «Больше».

Подключить услугу, можно с помощью USSD-команды 9181#. Стоимость услуги — 90 рублей в месяц. При первом подключении услуга предоставляется бесплатно на два месяца. Боле подробная информация — на сайте оператора.