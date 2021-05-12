Tele2 сделает мобильную связь дешевле при «объединении» с другим абонентом

При этом «объединяться» могут абоненты из совершенно разных регионов, рассказали Ferra.ru представители Tele2. А те, кто для оплаты воспользуется картой Visa, сможет рассчитывать как минимум на скидку в 5%.

Отметим, что для участия в программе участники группы не обязаны выбирать один тариф – каждый может подключить предложение, максимально отвечающее его потребностям. Также нет никакой необходимости оформлять номера на одного пользователя.

В Tele2 заявили, что всё это делает программу удобной как для семьи, так и для друзей, коллег и тех, кто имеет несколько SIM-карт на различных устройствах.