Tele2 улучшила мобильный интернет до сопоставимой с 5G скорости

Оператор запустил новую опцию под названием 4G Turbo, которая позволяет пользователям увеличить скорость доступа к Сети со смартфона на целых 50%. Представьте: ваш Интернет становится вполовину быстрее просто так, прямо сейчас.

Сообщается, что новая скорость в целом сопоставима с возможностями в сети 5G. Наиболее заметно нововведение для тех, кто любит стриминговые сервисы, играет в игры, участвует в видеоконференциях или делится Интернетом с другими устройствами.

Благодаря интеллектуальной системе, которая отслеживает нагрузку на базовые станции и освобождает дополнительные мощности, доступ к Сети становится быстрее и мощнее.

Но что по поводу цены? Не беспокойтесь: для абонентов тарифа Premium эта опция доступна бесплатно! Для остальных пользователей она стоит всего 150 рублей/мес.

И самое приятное: при первом подключении вы можете протестировать Интернет на сверхскорости бесплатно, до следующего списания платы за тариф.