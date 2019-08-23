Tele2 установит прослушку на сотрудников своих сотовых салонов

Новая система контроля качества общения будет анализировать, насколько качественно работник салона решил вопрос, возникший у клиента, смог ли он дать полную информацию о промоакциях компании и предложил ли стать клиентом Tele2. Также система сможет анализировать другие данные, такие как процент посетителей, получивших персональные промо-предложения, узнать о загрязненности речи сотрудника и уровень его вежливости.

К слову, компания начала тестирование новой технологии еще в феврале этого года. По словам Tele2, нововведение позволило нарастить продажи в тестовых точках на 5%.