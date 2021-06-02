Так, в рамках тарифа «Везде онлайн», пользователи смогут без дополнительных трат позволяет смотреть более 20 тыс фильмов, сериалов и 100 ТВ-каналов, рассказали Ferra.ru представители Tele2. При этом ранее тариф уже был доступен в ограниченном числе регионов. С 1 июня он начал действовать на всей территории присутствия оператора.

Сообщается, что все новые пользователи тарифа получат 2021 ГБ трафика.

Отметим, что цена абонентской платы за «Везде онлайн» в Московском регионе составляет всего 400 рублей. За эту сумму пользователи получают 40 ГБ интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 500 минут на номера других операторов России. Приятным бонусом идёт доступ к онлайн-кинотеатру Wink.