Tele2 выпустил новый тариф для любителей смотреть видео со смартфона

Речь о тарифе “Везде онлайн+”, который предоставляет пользователям безлимитный YouTube, а также 40 ГБ интернета за 600 рублей в месяц. А за счет опции “Выгодно вместе” тариф может обойтись со скидкой от 5% до 15%, что зависит от количества симкарт на одном контракте.