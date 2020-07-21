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Tele2 выпустил новый тариф для любителей смотреть видео со смартфона
Безлимитный YouTube, 40 ГБ интернета и 600 минут
Аналитик портала Mobile-review.com Сергей Потресов поделился информацией о том, что мобильный оператор Tele2 выпустил новый тариф для любителей смотреть видео со смартфона.
Речь о тарифе “Везде онлайн+”, который предоставляет пользователям безлимитный YouTube, а также 40 ГБ интернета за 600 рублей в месяц. А за счет опции “Выгодно вместе” тариф может обойтись со скидкой от 5% до 15%, что зависит от количества симкарт на одном контракте.
Также в тарифе предусмотрен пакет в 600 минут, который не тратится на звонки абонентам Tele2. Причем стоит отметить, что остатки минут, равно как и интернет-трафика, не сгорают, а переносятся на следующий месяц. Сообщается и о возможность торговать на “бирже” Маркет Tele2.