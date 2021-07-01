Tele2 заблокировал 71 тысячу рублей на счету абонента и отказался их возвращать

Речь идёт об иске, поданном Виктором Нелюбиным к оператору. Всё началось с того, что в 2019 году мужчина решил расторгнуть договор с Tele2 и воспользоваться правом на возвращение внесенных на его счёт авансовых средств — в данном случае 71 тыс рублей, сообщает CNews.

Правда, мобильный оператор отказался делать это, затребовав от Нелюбина обосновать законность происхождение средств. Экс-клиент отказался делать это, из-за чего деньги ему возвращены не были.

В итоге мужчина подал иск в суд, потребовав от компании вернуть его деньги, а также выплатить 1 млрд за нанесённый ущерб и аннулировать лицензию компании.

И если суд первой инстанции встал на сторону истца (правда, предписав выплатить ему лишь 71 тыс рублей авансовых средств, а также компенсацию и штраф общей суммой в 35 тыс рублей), то Мосгорсуд встал на сторону Tele2.