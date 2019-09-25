Tele2 запустил биржу по продаже минут связи и гигабайт интернета

Называться сервис будет “Биржа Tele2”, а размещение на ней лотов будет бесплатным. На данный момент функция размещения объявлений доступна лишь абонентам тарифной линейки “Мой Tele2” и тарифного плана “Премиум” — что касательно покупки минут, SMS и интернета, то данная возможность есть у всех абонентов Tele2, в том числе использующих архивные тарифы.

”С переходом на платформу “Другие правила” Tele2 завоевала репутацию трендсеттера на рынке мобильной связи — мы стремимся предлагать уникальные решения, которые давали бы всё большую свободу выбора. Теперь мы даём возможность клиентам самим решать, что делать с пакетом их тарифного плана: подарить или настроить, купить или продать. Абсолютная свобода распоряжения тарифом — ещё одно “другое правило” Tele2”, — рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 изданию vc.ru.