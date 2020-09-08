Tele2 запустил обмен старых смартфонов на новые с доплатой

По заявлениям представителей компании, новый сервис позволяет оплатить клиентам до 70% от стоимости нового устройства своим старым смартфоном. Также абоненты оператора могут получить скидку от 20% до 50% в рамках акции “Комбо в салонах связи Tele2”.

Так, чтобы получить скидку размером в 50%, клиентам необходимо одним чеком купить сразу два 4G-смартфона, дополнительный продукт для защиты более дорого смартфона, а также SIM-карту с подключенным на ней тарифом “Мой онлайн+” или “Везде онлайн”, Также необходимо внести предоплату на 3 месяца. После того, как клиенты выполнят вышеописанные действия, на меньший по стоимости смартфон будет действовать скидка размером 50%.