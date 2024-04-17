Tele2 запустил страхование домашних животных

Страхование доступно для всех домашних кошек и собак в возрасте от 3 месяцев до 8 лет, включая беспородных животных. Предлагаются три пакета услуг: "Минимум", "Оптимум" и "Максимум", каждый из которых предоставляет разные виды покрытия и сервисов.

Пакет "Минимум" включает компенсацию за травмы и отравления, а также консультации ветеринаров. В пакет "Оптимум" добавляется онлайн-диагностика здоровья питомца и страховое покрытие при заболеваниях. Пакет "Максимум" включает дополнительные услуги, такие как страхование от укусов клещей и консультации зоопсихолога.

Стоимость страхования зависит от выбранного пакета и составляет от 1400 до 7600 рублей за 12 месяцев. Услуга доступна для оформления во всех салонах связи Tele2, а ее использование начинается через 15 дней после заключения договора страхования.