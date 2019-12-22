Tele2 запустила безлимитный тариф для планшетов

На данный момент тариф “Планшет онлайн HD”, со скоростью интернета до 4 Мбит/с, доступен в десяти регионах России, в числе которых такие города, как Краснодар, Ростове-на-Дону, Барнаул, Ижевск, Иркутск, Тверь, Саранск, Улан-Удэ, Ульяновск, а также Санкт-Петербург, включая Ленинградскую область.

Что касается стоимости нового тарифного плана, то она напрямую зависит от региона. Его минимальная стоимость составляет порядка 350 рублей, тогда как максимальная достигает 550 рублей, что, по словам компании, на 10-30% дешевле обычного тарифа “Безлимит”.