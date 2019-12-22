Наука и технологии
Сегодня 19:06
Tele2 запустила безлимитный тариф для планшетов
Минимальная стоимость нового тарифа - 350 рублей
Международная телекоммуникационная компания Tele2 объявила о запуске нового тарифного плана для планшетов, который подразумевает безлимитный интернет. Так, пользователи смогут обеспечить себя неограниченным трафиком на высокой скорости, который позволит смотреть HD видео, играть в онлайн-игры многое другое.
На данный момент тариф “Планшет онлайн HD”, со скоростью интернета до 4 Мбит/с, доступен в десяти регионах России, в числе которых такие города, как Краснодар, Ростове-на-Дону, Барнаул, Ижевск, Иркутск, Тверь, Саранск, Улан-Удэ, Ульяновск, а также Санкт-Петербург, включая Ленинградскую область.
Что касается стоимости нового тарифного плана, то она напрямую зависит от региона. Его минимальная стоимость составляет порядка 350 рублей, тогда как максимальная достигает 550 рублей, что, по словам компании, на 10-30% дешевле обычного тарифа “Безлимит”.