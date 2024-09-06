Сбербанк располагает данными о наборе персонала в эти колл-центры с нормированным рабочим днем и перерывами. В странах с высоким числом русскоязычных жителей злоумышленники используют русский язык, но также фиксируются звонки на польском и чешском. Основная схема — привлечение инвестиций через звонки с подменных номеров и мессенджеры, а в некоторых случаях — с применением дипфейков.

Станислав Кузнецов отметил, что украинские колл-центры действуют по заданию властей, и до 40% доходов мошенников идет на финансирование ВСУ. Он подчеркнул, что ранее мошенники не проявляли такой активности в этих странах, но сейчас ежедневно фиксируются десятки тысяч звонков.