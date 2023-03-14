Телефонные мошенники начали по-новому обманывать россиян... с помощью санкций

Телефонные мошенники начали по-новому обманывать россиян... с помощью санкцийНа это раз пугают замороженными из-за санкций счетами
Телефонные мошенники начали по-новому обманывать россиян, пугая заморозкой счёта и требованием перевести деньги на некий «безопасный». Коммерческий директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак рассказал о новом виде телефонного мошенничества.
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По словам руководителя, мошенники, исходя из текущей политической и общественной ситуации, пытаются выманивать у граждан деньги, звоня от имени подсанкционных банков. Предмет разговора — «замораживание» из-за санкций текущего счёта и необходимость срочно перевести деньги на специальный, «безопасный».
По данным опроса, проведённого сервисом «Выберу.ру», в марте на подобные мошеннические звонки пожаловались 30% россиян.
Сейчас клиенты банков более осмотрительны и «Службой безопасности Сбербанка» уже трудно кого-то ввести в заблуждение, поэтому мошенники стремятся использовать новые предлоги для выманивания средств. В эпоху экономической турбулентности у них много «материала для творчества», и схемы рождаются каждый день.