Телефонные мошенники начали по-новому обманывать россиян... с помощью санкций

По словам руководителя, мошенники, исходя из текущей политической и общественной ситуации, пытаются выманивать у граждан деньги, звоня от имени подсанкционных банков. Предмет разговора — «замораживание» из-за санкций текущего счёта и необходимость срочно перевести деньги на специальный, «безопасный».

По данным опроса, проведённого сервисом «Выберу.ру», в марте на подобные мошеннические звонки пожаловались 30% россиян.