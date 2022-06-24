Телефонные мошенники начали «призывать» россиян на спецоперацию

По данным, приведённым Наместниковой, до начала спецоперации доля мошеннических звонков составляла 11%, после 24 февраля — 9%. Но сейчас мошенники звонят в 13% случаев.

Реализуются два основных сценария. От имени военкомов звонят родителям молодых людей призывного возраста и требуют выкуп за то, чтобы их детей не отправили в зону СВО. Второй сценарий — обман с ситуацией вокруг системы SWIFT: якобы для сохранения денег необходимо все валютные накопления перевести на безопасный счёт.

«Звонят маме или папе, представляются военкомом и шантажируют: «Переведите столько-то денег или завтра вашего сына заберут в армию и отправят, сами понимаете, куда», — предупредила специалист о схеме мошенников.