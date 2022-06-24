Телефонные мошенники начали «призывать» россиян на спецоперацию

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Телефонные мошенники начали «призывать» россиян на спецоперациюИ обманывать на счёт системы SWIFT
Руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова рассказала, что в России снова начала расти доля мошеннических звонков. После начала спецоперации частота звонков снизилась, но сейчас снова набирает обороты.
По данным, приведённым Наместниковой, до начала спецоперации доля мошеннических звонков составляла 11%, после 24 февраля — 9%. Но сейчас мошенники звонят в 13% случаев.
Реализуются два основных сценария. От имени военкомов звонят родителям молодых людей призывного возраста и требуют выкуп за то, чтобы их детей не отправили в зону СВО. Второй сценарий — обман с ситуацией вокруг системы SWIFT: якобы для сохранения денег необходимо все валютные накопления перевести на безопасный счёт.
«Звонят маме или папе, представляются военкомом и шантажируют: «Переведите столько-то денег или завтра вашего сына заберут в армию и отправят, сами понимаете, куда», — предупредила специалист о схеме мошенников.