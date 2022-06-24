Наука и технологии
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Телефонные мошенники начали «призывать» россиян на спецоперацию

И обманывать на счёт системы SWIFT
Руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова рассказала, что в России снова начала расти доля мошеннических звонков. После начала спецоперации частота звонков снизилась, но сейчас снова набирает обороты.
Телефонные мошенники начали «призывать» россиян на спецоперацию

По данным, приведённым Наместниковой, до начала спецоперации доля мошеннических звонков составляла 11%, после 24 февраля — 9%. Но сейчас мошенники звонят в 13% случаев.

Реализуются два основных сценария. От имени военкомов звонят родителям молодых людей призывного возраста и требуют выкуп за то, чтобы их детей не отправили в зону СВО. Второй сценарий — обман с ситуацией вокруг системы SWIFT: якобы для сохранения денег необходимо все валютные накопления перевести на безопасный счёт.

«Звонят маме или папе, представляются военкомом и шантажируют: «Переведите столько-то денег или завтра вашего сына заберут в армию и отправят, сами понимаете, куда», — предупредила специалист о схеме мошенников.

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