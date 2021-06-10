Телефоны курьеров в Яндексе станут платежным терминалом

Так, согласно опубликованным данным, теперь телефоны курьеров будут выступать в качестве платежного терминала. Таким образом для оплаты заказа при получении пользователям будет достаточно приложить банковскую карту или смартфон с NFC к устройству курьера. После осуществления транзакции покупателю поступит соответствующий чек в SMS, тогда как деньги будут направлены на счет интернет-магазина.

Сейчас оплатить свой заказ из Яндекс.Доставки таким образом могут жители 10 крупных городов России, в числе которых Казань, Екатеринбург, Краснодар и прочие. Кроме того, оплачивать заказы с помощью смартфона курьера смогут и пользователи Яндекс.Еды из Воронежа, Уфы, Самары, Перми и других городов.