Telegram-аккаунты начали воровать при помощи голосования в фальшивых конкурсах

Они отправляют им ссылку от лица кого-то из списка контактов, после чего просят принять участие в онлайн-голосовании, перейдя по ней. Фишинговый сайт выглядит легитимным и просит пользователя ввести номер телефона и код подтверждения.

Сам код отправляется на его Telegram-аккаунт. И как только пользователь вводит полученный набор цифр, его аккаунт в мессенджере становится собственностью злоумышленников.