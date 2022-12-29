Наука и технологии
11:04, 29 декабря 2022
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Telegram-аккаунты начали воровать при помощи голосования в фальшивых конкурсах

Умно и очень хитро

Специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали о новой схеме кражи Telegram-аккаунтов, которую начали использовать киберпреступники.

Telegram-аккаунты начали воровать при помощи голосования в фальшивых конкурсах

Фото: Лаборатория Касперского

Они отправляют им ссылку от лица кого-то из списка контактов, после чего просят принять участие в онлайн-голосовании, перейдя по ней. Фишинговый сайт выглядит легитимным и просит пользователя ввести номер телефона и код подтверждения.

Сам код отправляется на его Telegram-аккаунт. И как только пользователь вводит полученный набор цифр, его аккаунт в мессенджере становится собственностью злоумышленников.

Telegram-аккаунты начали воровать при помощи голосования в фальшивых конкурсах

Лаборатория Касперского

Эксперты советуют не переходить по подозрительным ссылкам и включить двухфакторную аутентификацию в приложении для обмена сообщениями. Если же пользователь уже попался на эту схему, ему может помочь в восстановлении контроля над учётной записью раздел «Активные сессии» в меню «Настройки». Там нужно будет нажать на кнопку «Завершить все остальные сессии».

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