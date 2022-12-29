Telegram-аккаунты начали воровать при помощи голосования в фальшивых конкурсах

Telegram-аккаунты начали воровать при помощи голосования в фальшивых конкурсахУмно и очень хитро
Специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали о новой схеме кражи Telegram-аккаунтов, которую начали использовать киберпреступники.
Фото: Лаборатория Касперского
Они отправляют им ссылку от лица кого-то из списка контактов, после чего просят принять участие в онлайн-голосовании, перейдя по ней. Фишинговый сайт выглядит легитимным и просит пользователя ввести номер телефона и код подтверждения.
Сам код отправляется на его Telegram-аккаунт. И как только пользователь вводит полученный набор цифр, его аккаунт в мессенджере становится собственностью злоумышленников.
Лаборатория Касперского
Эксперты советуют не переходить по подозрительным ссылкам и включить двухфакторную аутентификацию в приложении для обмена сообщениями. Если же пользователь уже попался на эту схему, ему может помочь в восстановлении контроля над учётной записью раздел «Активные сессии» в меню «Настройки». Там нужно будет нажать на кнопку «Завершить все остальные сессии».