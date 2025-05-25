Telegram-боты для поиска информации о людях вынуждены «переезжать» за границу

Российские сервисы для проверки данных вынуждены переезжать за границу, чтобы продолжать работу, рассказал владелец одного из таких ботов. По его словам, это связано с новым законом, который ввёл уголовную ответственность за незаконный сбор и распространение персональных данных. Из-за этого многие сервисы были закрыты или переместились в другие страны.

Несмотря на новые ограничения, популярность подобных сервисов среди россиян не снизилась, отметил собеседник. Люди просто начали искать другие способы и часто обращаются к даркнету. На месте закрытых легальных сервисов появляются новые, которые сложно контролировать, что приводит к увеличению утечек данных.

Владелец бота объяснил, что ситуация лишь усугубляет проблему. Появляются «чёрные» сервисы, где информация становится менее защищённой, а контроль со стороны правоохранителей почти невозможен. Это создаёт дополнительные риски для безопасности личных данных пользователей.