Telegram, Facebook и Twitter оштрафовали на миллионы рублей за отказ удалить запрещённую информацию

По сообщениям, суд оштрафовал Telegram на 9 млн рублей по двум административным делам, предусмотренных ч.4 и ч.2 ст.13.41 КоАП РФ. По этой же статье штрафы получили Facebook – по 5 делам на 21 млн рублей и Twitter – по двум делам на 5 млн рублей. О какой именно запрещённой информации идёт речь, не уточняется.

Суммарно штрафы мессенджера составили 35 млн рублей, штрафы соцсетей: Facebook – 90 млн, Twitter – 45 млн.