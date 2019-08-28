Telegram готов к выпуску неподконтрольных государству цифровых денег

Так, по имеющимся данным, Telegram планирует дать доступ к совершению транзакций с использованием Gram от 200 до 300 млн уже существующих пользователей мессенджера. Напомним, что на идею собственной криптовалюты Павлу Дурову еще в начале 2018 года удалось привлечь инвестиции в размере 1,7 млрд долларов. В числе первых инвесторов оказались представители крупного капитала, в том числе и венчурные фонды Кремниевой долины.

Что интересно, в презентационных документах, которые удалось посмотреть The New York Times, утверждается, что Gram будет так же децентрализована, как биткойн, но при этом легче избегать мер государственного надзора.