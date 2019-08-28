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Telegram готов к выпуску неподконтрольных государству цифровых денег

Доступны они будут от 200 до 300 млн пользователям Telegram
Мессенджер Telegram, в котором есть функция по обмену сообщениями и медиафайлами различных форматов, планирует выпустить в открытое обращение собственную криптовалюту Gram. В качестве сроков было названы “ближайшие два месяца”. По крайней мере так утверждает электронная версия американской газеты The New York Times со ссылкой на три источника из числа инвесторов.

Так, по имеющимся данным, Telegram планирует дать доступ к совершению транзакций с использованием Gram от 200 до 300 млн уже существующих пользователей мессенджера. Напомним, что на идею собственной криптовалюты Павлу Дурову еще в начале 2018 года удалось привлечь инвестиции в размере 1,7 млрд долларов. В числе первых инвесторов оказались представители крупного капитала, в том числе и венчурные фонды Кремниевой долины.

Что интересно, в презентационных документах, которые удалось посмотреть The New York Times, утверждается, что Gram будет так же децентрализована, как биткойн, но при этом легче избегать мер государственного надзора.

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