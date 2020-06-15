Telegram могут сделать официальным мессенджером во время ЧС в России

”Мы с моим коллегой Дмитрием Иониным внесли в Госдуму законопроект о Telegram. Мессенджеры из этого списка уже нельзя блокировать”, — рассказал Тумусов. Речь идет о списке мессенджеров, которые используются в качестве источника официальной информации о деятельности госорганов, а также для публикации важных сведений в периоды чрезвычайных ситуаций. Само собой, в этот список входит и мессенджер Павла Дурова.

”Сомневаться, что Telegram является таким каналом, не приходится, наше уточнение снимает вопросы, поставленные Минкомсвязи, и открывает дорогу для разблокировки Telegram”, — заявил депутат.

Стоит отметить, что законодательная инициатива о разблокировке Telegram была подготовлена депутатами фракции "Справедливая Россия", а именно вышеупомянутыми Иониным и Тумусовым. Так, они выступили с предложением внести изменения в ст. 15.4 закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации", добавив в нее пункт, согласно которому операторы связи не должны иметь права ограничивать доступ к тем интернет-сервисам, через которые госорганы распространяют официальную информацию в период действия режима повышенной готовности или ЧС.