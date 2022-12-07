Telegram-никнейм @sber продали более чем за 50 миллионов рублей

Номер кошелька покупателя лишь подсказал, что у него на счету около 16,4 млн TON. Что интересно, с этого же кошелька ранее были куплены и другие дорогостоящие никнеймы в Telegram: auto, alfa, agent, ebay, game, rich, ecom, lord, data, dota, code, piza, gift, news, king, best, bank и т.д.

К слову, ник @news был приобретён им же. Произошло это ещё 21 ноября за 1,7 млн долларов.