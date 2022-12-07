Telegram-никнейм @sber продали более чем за 50 миллионов рублей

Telegram-никнейм @sber продали более чем за 50 миллионов рублейПриличная сумма
Не так давно Telegram открыл аукцион, на котором любой желающий мог как купить, так и продать ники внутри мессенджера.
Фото: Russia Beyond
И вот, 5 декабря, некто неизвестный приобрёл платформе Fragment (выступает посредником) Telegram-никнейм @sber. Сумма сделки оценивается в 471 000 TON, что равняется 826 859 долларам или 52 017 782 рублям.
Стоит отметить, что на данный момент аккаунта с таким никнеймом всё ещё не существует, т.е. он не активен.
Номер кошелька покупателя лишь подсказал, что у него на счету около 16,4 млн TON. Что интересно, с этого же кошелька ранее были куплены и другие дорогостоящие никнеймы в Telegram: auto, alfa, agent, ebay, game, rich, ecom, lord, data, dota, code, piza, gift, news, king, best, bank и т.д.
К слову, ник @news был приобретён им же. Произошло это ещё 21 ноября за 1,7 млн долларов.