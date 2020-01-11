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Telegram обосновал законом отказ выдать суду банковскую информацию
Но вряд ли дело закончится на этом
Адвокаты, защищающие интересы Telegram Group Inc. в суде заявили, что компания имеет законное основание не выдавать запрашиваемую у нее финансовую информацию, так как она не подпадает под понятие “судебных документов”.
По словам представителей компании, приложения, на основании которых сторона, подавшая суд на Telegram, просит предоставить расширенную финансовую информацию, на деле не являются необходимыми для рассмотрения в суде, так как представляют из себя лишь “документы, относящимися к незначительному вопросу судопроизводства". По итогу данные бумаги нельзя считать судебными документами, в связи с чем настаивать на том, чтобы они стали достоянием общественности, незаконно.
Также адвокаты компании рассказали, что в любом случае, данный тип документов является “банковскими данными”, которые в свою очередь “традиционно принято считать частными, а не публичными".