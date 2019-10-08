Telegram обвинили в разжигании национализма

Отмечается, что контекст подобных каналов в Telegram становится все более радикальным. Так, многие из них пропагандируют философию, по которой создать новую белую цивилизацию можно лишь насильным путем, отдаляясь от социальной стабильности. В праворадикальных каналах все чаще встречаются публикации с инструкциями по созданию бомб, скрыванию оружий, а также подготовке к массовой стрельбе. В качестве аргумента приводится статистика, которая указывает на то, что за прошлый год белыми националистами в США было убито порядка 50 человек, а это на 35% больше, чем было в 2017 году. Изданием была найдена связь между крупными террористическими актами и возникновением телеграмм-каналов подобного типа. Например, после теракта в Новой Зеландии 15 марта 2019 года было создано 22 новых радикальных каналов.

Предполагается, что популярность известного мессенджера среди националистов связана с тем, что с помощью него возможен неограниченный обмен медиафайлами, так как они являются самыми распространенными инструментами экстремистской пропаганды. Издание сообщает, что многие радикалы, которые были забанены на других платформах переходят в Telegram, благодаря безопасной среде сервиса.