Telegram опроверг сотрудничество с МТС

Telegram опроверг информацию о заключении партнёрского соглашения с МТС для таргетированной рекламы в мессенджере по номеру телефона. Это было объявлено в Telegram-канале «Код Дурова» со ссылкой на официальное заявление представителей мессенджера.

Telegram утверждает, что они не вступали в партнёрства и не имеют соглашений с российскими компаниями, включая МТС, и не передавали данные третьим лицам.

Ранее Forbes сообщал о партнёрстве МТС и Telegram, планировавшем использование рекламы с таргетингом по номерам телефонов для регистрации в мессенджере. МТС также могла использовать логотип и название Telegram в рекламе своего сервиса «МТС Маркетолог». Это сотрудничество ожидалось, увеличить доходы от рекламного бизнеса МТС на 7-10 миллиардов рублей.