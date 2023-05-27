Telegram отказался сотрудничать с властью в ещё одной стране

По словам чиновника, возглавляемое им ведомство с января не раз пыталось встретиться с представителями мессенджера, но безрезультатно. Также Фадзил отметил, что «Telegram вызывает наибольшее беспокойство», поскольку власти уже неоднократно получали жалобы на распространение в мессенджере порно, наркотиков и мошенничества.

«Я попросил Малазийскую комиссию по коммуникациям и мультимедиа рассмотреть, какие подходящие решения необходимо принять. Это связано с тем, что мы получили много жалоб, и не видим искренности со стороны Telegram в желании сотрудничать», — заявил министр.