Telegram отказался сотрудничать с властью в ещё одной стране

Telegram отказался сотрудничать с властью в ещё одной странеВидимо, будут приняты меры
Министр коммуникаций и цифровых технологий Малайзии Фахми Фадзил заявил, что не видит «искренности» со стороны Telegram в вопросе прозрачности работы и сотрудничества с властью. При том, что другие платформы к такому сотрудничеству открыты.
По словам чиновника, возглавляемое им ведомство с января не раз пыталось встретиться с представителями мессенджера, но безрезультатно. Также Фадзил отметил, что «Telegram вызывает наибольшее беспокойство», поскольку власти уже неоднократно получали жалобы на распространение в мессенджере порно, наркотиков и мошенничества.
«Я попросил Малазийскую комиссию по коммуникациям и мультимедиа рассмотреть, какие подходящие решения необходимо принять. Это связано с тем, что мы получили много жалоб, и не видим искренности со стороны Telegram в желании сотрудничать», — заявил министр.