Telegram перестал работать на новейших «умных» часах Samsung

Наука и технологии
Сегодня в 13:19
Telegram перестал работать на новейших «умных» часах SamsungИ на всех носимых гаджетах под управлением Wear OS
Некоторое время назад команда разработчиков Telegram выпустила новую версию мессенджера. Обнаружилось, что после этого сервис перестал поддерживать платформу для носимой электроники от Google — Wear OS.
Самое интересное во всём этом, что помимо всего прочего, на ней работают и новейшие смарт-часы Samsung — Galaxy Watch 4. И именно их владельцы впредь не могут загрузить актуальную версию Telegram на свои часы, сообщает Android Central.
Проблема коснулась и владельцев аппаратов на более старой версии Wear OS, к которой гаджеты южнокорейского гиганта никакого отношения не имеют.
На данный момент нет никакой информации касательно планов Telegram возобновить работу на главном конкуренте watchOS от Apple.