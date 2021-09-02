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Telegram перестал работать на новейших «умных» часах Samsung

И на всех носимых гаджетах под управлением Wear OS
Некоторое время назад команда разработчиков Telegram выпустила новую версию мессенджера. Обнаружилось, что после этого сервис перестал поддерживать платформу для носимой электроники от Google — Wear OS.
Telegram перестал работать на новейших «умных» часах Samsung

Самое интересное во всём этом, что помимо всего прочего, на ней работают и новейшие смарт-часы Samsung — Galaxy Watch 4. И именно их владельцы впредь не могут загрузить актуальную версию Telegram на свои часы, сообщает Android Central.

Проблема коснулась и владельцев аппаратов на более старой версии Wear OS, к которой гаджеты южнокорейского гиганта никакого отношения не имеют.

На данный момент нет никакой информации касательно планов Telegram возобновить работу на главном конкуренте watchOS от Apple.