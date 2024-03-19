Telegram разместил облигации на $330 млн для «ускоренного развития» мессенджера

Дуров подчеркнул, что число заявок на это предложение облигаций превысило само предложение, и что условия «размещения облигаций (с учётом ставки Федеральной резервной системы) были самыми выгодными для Telegram за всю историю нашей компании».

Также владелец Telegram отметил, что облигации были выпущены, «чтобы обеспечить ускоренное развитие Telegram».