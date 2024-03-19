Telegram разместил облигации на $330 млн для «ускоренного развития» мессенджера

Опубликовано 19 марта 2024, 14:50
1 мин.
Telegram разместил облигации на $330 млн для «ускоренного развития» мессенджераОб этом рассказал Павел Дуров
Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров в своём канале написал, что команда выпустила и разместила облигации общей стоимостью $330 млн. Покупателями стали глобальные фонды с «безупречной репутацией».
© TechCrunch / Schreibvieh / Wikimedia Commons
Дуров подчеркнул, что число заявок на это предложение облигаций превысило само предложение, и что условия «размещения облигаций (с учётом ставки Федеральной резервной системы) были самыми выгодными для Telegram за всю историю нашей компании».
Также владелец Telegram отметил, что облигации были выпущены, «чтобы обеспечить ускоренное развитие Telegram».