Telegram в России оказался популярнее Facebook и WhatsApp вместе взятых

Так, было установлено, что мессенджер Telegram вошел в пятерку самых популярных протоколов-сервисов по объёму скачиваемых данных. Что интересно, он оказался востребованнее среди россиян, чем Facebook и WhatsApp вместе взятые.

Полный рейтинг выглядит так:

https 443 — 28,97 % QUIC & Google Video — 25,52 % http 80 — 17,89 % Bittorrent — 12,31 % Telegram — 6,80 % VPN and Tunnels — 4,65 % UDP Unknown — 1,16 % TCP Unknown — 0,62 % Facebook и WhatsApp — 0,50 % dns 53 — 0,35 % Другие — 1,23 %