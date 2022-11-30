Telegram вынудили раскрыть личные данные авторов каналов с пиратским контентом

Именно такая ситуация произошла в Индии. Местные власти через суд потребовали от мессенджера Павла Дурова выдать имена, номера телефонов и IP-адреса владельцев Telegram-каналов, публикующих пиратские материалы.

Изначально представители Telegram отказывались сделать это. Они ссылались на соответствующую политику конфиденциальности и законы Сингапура, где и расположены сервера проекта.

Но по итогу индийский суд добился своего. По крайней мере, об этом заявили его представители. В свою очередь в Telegram отказались подтверждать данную информацию. Впрочем, как и опровергать её.