Наука и технологии
11:32, 30 ноября 2022
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Telegram вынудили раскрыть личные данные авторов каналов с пиратским контентом

Компания отказалась подтверждать или опровергать информацию

Многие годы Telegram активно борется за конфиденциальность своих пользователей. Но бывают ситуации, когда компания бессильна против государственной машины.

Telegram вынудили раскрыть личные данные авторов каналов с пиратским контентом

Фото: Лаборатория Касперского

Именно такая ситуация произошла в Индии. Местные власти через суд потребовали от мессенджера Павла Дурова выдать имена, номера телефонов и IP-адреса владельцев Telegram-каналов, публикующих пиратские материалы.

Изначально представители Telegram отказывались сделать это. Они ссылались на соответствующую политику конфиденциальности и законы Сингапура, где и расположены сервера проекта.

Но по итогу индийский суд добился своего. По крайней мере, об этом заявили его представители. В свою очередь в Telegram отказались подтверждать данную информацию. Впрочем, как и опровергать её.

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