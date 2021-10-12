Telegram заблокирует группу женоненавистников по требованию Google и Apple

Для подтверждения того, что группе действительно грозит блокировка, Поздняков приложил скриншот с перепиской с администрацией мессенджера Telegram. На изображении можно увидеть, что команда Telegram получила жалобу от App Store и Play Market на группу «Мужское государство». Ее обвинили в размещении данных, дискриминирующих людей по сексуальной ориентации, что, в свою очередь, запрещено правилами этих магазинов приложений.

“Мы с большой вероятностью будем вынуждены удовлетворить эти требования”, — указали администраторы Telegram в сообщении к представителям группы.