Telegram заблокирует группу женоненавистников по требованию Google и Apple

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Telegram заблокирует группу женоненавистников по требованию Google и AppleИз-за жалоб на дискриминацию
Стало известно, что в скором времени группу женоненавистников — «Мужское государство» — заблокируют в Telegram. Об этом сообщил лидер движения Владислав Поздняков, отметив, что инициатором блокировки выступают компании Google и Apple.
Для подтверждения того, что группе действительно грозит блокировка, Поздняков приложил скриншот с перепиской с администрацией мессенджера Telegram. На изображении можно увидеть, что команда Telegram получила жалобу от App Store и Play Market на группу «Мужское государство». Ее обвинили в размещении данных, дискриминирующих людей по сексуальной ориентации, что, в свою очередь, запрещено правилами этих магазинов приложений.
“Мы с большой вероятностью будем вынуждены удовлетворить эти требования”, — указали администраторы Telegram в сообщении к представителям группы.